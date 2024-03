Fietser ernstig gewond bij aanrijding Winsumerweg

Bij een verkeersongeluk op de N361, de Winsumerweg, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-jarige fietser zwaargewond geraakt. Dat laat de politie zaterdagochtend weten.

Het ongeluk vond plaats rond de klok van 05.00 uur ter hoogte van de kruising met de Oude Adorperweg. “Het betrof een aanrijding tussen een automobilist en een fietser”, vertelt een politiewoordvoerder. “De fietser is zwaargewond geraakt. Wij zijn een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak.” Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto belandde na de aanrijding ondersteboven in een sloot naast de weg. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd volledig afgesloten.

