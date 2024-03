FC Groningen wordt wakker na tegentreffer en wint van FC Den Bosch

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft maandagavond afgerekend met hekkensluiter FC Den Bosch: 1-3. De Groningers speelden flets en werden uiteindelijk wakker geschud door de openingstreffer van de thuisploeg.

FC Groningen begon aanmatigend aan het eerste bedrijf en liet het initiatief bij de Bosschenaren. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie had het meeste balbezit, maar wist niet veel klaar te spelen, al moest FC-doelman Hidde Jurjus een aantal keer adequaat reageren bij hoekschoppen.

Wel had de thuisploeg recht op een strafschop. Joey Pelupessy kreeg een bal tegen de arm in het eigen strafschopgebied, maar arbiter Bas Nijhuis wuifde het weg. FC Groningen wist geen moment dezelfde intensiteit te leveren als afgelopen donderdag tegen Feyenoord.

Meer vuur

Aan het begin van de tweede helft regenden het kansen aan beide kanten. Romano Postema miste een grote kans op de openingstreffer en aan de andere kant van het veld was Den Bosch-spits Kacper Kostorz een aantal keren dicht bij de 1-0. Tot de 56e minuut. Kostorz kreeg bij de tweede paal de bal voor zijn voeten en wist binnen te schieten: 1-0.

FC Groningen leek wakker geschud. De Groningers kregen druk op de Brabanders en kwamen tot kansen. Het was uiteindelijk Den Bosch-keeper Hegyi die de FC terug in het zadel wist te brengen. Invaller Rui Mendes zette goed druk op de sluitpost en kreeg de bal tegen hem aangeschoten. Via het lichaam van Mendes rolde de bal in het doel: 1-1.

Postema met het hoofd

Slechts enkele minuten later lag de bal alweer tegen het netje. Marvin Peersman leverde de bal panklaar op het hoofd van Romano Postema, die zijn oude ploeg pijn deed: 1-2. FC Groningen had de smaak te pakken en zette door. Jorg Schreuders gaf een prachtige steekbal op Romano Postema, die zijn inzet knap gekeerd zag worden door Hegyi. De rebound was voor Mendes die de trekker overhaald: 1-3. Postema zorgde met een volley voor het slotakkoord: 1-4.

Volgende wedstrijd

FC Groningen staat na de zege nog altijd op de zesde plaats. Aankomende vrijdag neemt de Trots van het Noorden het in eigen huis op tegen MVV Maastricht. De aftrap in de Euroborg is om 20.00 uur.