FC Groningen kan vrijdag derde periodetitel pakken, maar heeft een ‘hoger doel’

Foto via FC Groningen

FC Groningen kan in de thuiswedstrijd tegen MVV vrijdagavond in de Euroborg niet beschikken over de geblesseerden Wouter Prins en Tika de Jonge.

FC Groningen kan bij winst de derde periodetitel in de wacht slepen, maar is wel afhankelijk van de resultaten op de andere velden. ADO en FC Dordrecht moeten dan punten laten liggen. Als één van deze clubs wint, of beide dan valt de beslissing op paasmaandag als FC Groningen tegen FC Emmen speelt.

“Een prijs winnen is altijd leuk, maar wij hebben een hoger doel”, aldus trainer Dick Lukkien. FC Groningen wil minimaal tweede worden om direct te promoveren. Die afstand is met nog elf wedstrijden te gaan drie verliespunten.

FC Groningen – MVV begint vrijdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.