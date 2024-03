FC Groningen fris laatste wedstrijden in: “Ze stonden maandag alweer te springen”

Een feestje bij FC Groningen, dat is waar de club en supporters op hopen aan het eind van het seizoen. Met nog 8 wedstrijden te gaan was er donderdag wel iets te vieren. Trainer Dick Lukkien mocht namelijk 52 kaarsjes uitblazen.

“Van mijn allerkleinste kreeg ik een tekening. Het was eigenlijk gewoon een vierkantje maar hij vond het zelf heel leuk,” vertelt Lukkien met een knipoog. “Ik was daarna redelijk snel naar mijn werk. En hier werd ook gezongen en muziek gedraaid, dus ik voel me absoluut jarig.” Ook de pers mocht de verjaardag van Lukkien een beetje mee vieren. De trainer liet daarvoor overheerlijke taartjes aanrukken.

Voordat er echt feest gevierd kan worden bij FC Groningen moet er nog behoorlijk wat gebeuren. Te beginnen aanstaande vrijdag, met een uitwedstrijd in Den Haag tegen ADO, dat vlak onder de Groningers staat. FC Groningen staat met acht wedstrijden te spelen derde in de Keukenkampioen Divisie, met alle kans om nog voor de bovenste twee plekken mee te doen. Die plekken geven recht op promotie naar de Eredivisie.

Vrij weekend

Afgelopen week had FC Groningen vanwege interlandvoetbal een vrij weekend. “Dat was wel dubbel. We zitten in een ongelooflijk goede serie. Ik denk uiteindelijk dat het wel goed was, omdat ik ook wel zag dat een aantal spelers met wat kleine pijntjes kampten. Dus dat weekend hebben we goed kunnen gebruiken om die jongens vrij te geven. En dan is het zaak om weer met volledig goede en nieuwe energie de eindfase van de competitie in te gaan, ”

Aanvallende middenvelder Luciano Valente vond het vrije weekend ook lekker: “Ik had wel wat pijntjes en vermoeidheid op het eind. Het is wel nieuw, heel veel wedstrijden in zo’n korte periode. Ik had in het verleden altijd moeite in om hele wedstrijden vol te houden. Dat gaat steeds beter. Maar als je vier wedstrijden in twee weken hebt dan ben je wel wat vermoeid.”

De knie van Duarte

Ook voor Duarte was de pauze wel even lekker. Hij kampt al een tijdje met een chronische blessure aan de pees van zijn knieschijf. Bij supporters van de FC is het elke week weer hopen dat het goed gaat met de knie van Duarte.”Ja het gaat prima nu. Het is altijd een ding geweest, nog steeds wel iets waar ik me op moet focussen. Maar het gaat nu heel goed.”

De eindsprint

Nog acht wedstrijden dus. De moed zit er volgens Lukkien goed in: “De spelers stonden maandag op het trainingsveld al weer te springen en te stuiteren. De oefeningen worden in ongelooflijke intensiteit gedaan.” Laros Duarte is er daar één van: “Je weet dat als je alles wint, dat je in principe promoveert. Het is heel mooi als we eerste worden, maar als dat net niet lukt ben je tweede. We gaan dus vol voor elke wedstrijd winnen.”

De spanning neemt toe, vooral onder het publiek denkt Valente: “Ik zelf heb niet veel last van druk en spanning. Maar als supporter kan je helemaal niks doen, je hebt geen invloed op het spel behalve ons toejuichen. Wij moeten het spel gaan maken. Maar als voetballer moet je tegen die druk kunnen. Voor mij voelt het als en normale pot voetbal, maar misschien iets belangrijker.”

ADO den Haag – FC Groningen

FC Groningen heeft tegen ADO een vrijwel fitte selectie. Alleen Wouter Prins is geblesseerd aan zijn hamstring. Doelman Hidde Jurjus is donderdag nog ziek thuis, maar hoopt er vrijdag in Den Haag bij te zijn. Mocht dat niet lukken, is de jonge Jasper Meijster zijn vervanger.

Vermoedelijke opstelling tegen ADO den Haag:

Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Hove, Duarte; Valente, Van Bergen, Postema, Schreuders.