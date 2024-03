FC Groningen domineert in een vermakelijk duel tegen MVV: 3-0 winst

FC Groningen heeft vrijdagavond met 3-0 gewonnen van MVV Maastricht. In de thuiswedstrijd wisten de Groningers met gemak de bezoekers te verslaan. Een hoofdrol was weggelegd voor Romano Postema, die tweemaal raak wist te schieten.

Met een overwinning thuis tegen MVV zou FC Groningen vrijdagavond dichtbij het binnenslepen van de periodetitel komen. Door het behalen van deze titel zouden de Groningers zich meteen plaatsen voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Voorwaarde daarvoor was wel dat de concurrenten ADO Den Haag en FC Dordrecht op dezelfde avond gelijk zouden spelen of verliezen.

Om de drie punten te pakken liet Dick Lukkien de opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Den Bosch grotendeels ongewijzigd. De enige verandering in de basis was de terugkeer van Laros Duarte. De middenvelder maakte maandagavond in Den Bosch een sterke invalbeurt, mede waardoor toen eenvoudig gewonnen werd.

Eerste helft

De score wordt door de Groningers snel na het startsignaal opengebroken. Sluitpost Hidde Jurjus trapt bij een uittrap een lange bal richting aanvaller Romano Postema. De verdediging van MVV schat de bal volledig verkeerd in en mist de bal totaal. Postema weet handig de bal te controleren en laat MVV-keeper Matthys in een één op één geen schijn van kans: 1-0 voor FC Groningen.

De groen-witten houden vervolgens de druk erop. Enkele minuten na het eerste doelpunt wordt na een korte combinatie op het middenveld Postema wederom alleen op de keeper van de Limburgers afgestuurd. Postema omspeelt met gemak de doelman, maar een MVV-verdediger weet met zijn hoofd de bal net op de lijn weg te halen.

Al vrij snel na het eerste doelpunt, valt ook de tweede binnen voor FC Groningen. De thuisploeg combineert met korte passes in het centrum en weet Isak Määttä te vinden, die zich had vrijgespeeld met een overlapping op de linkervleugel. Määttä kan vrij voorgeven en speelt met een lage voorzet Jorg Schreuders in, die op zeven meter van het doel mag afdrukken. Schreuders schuift de bal nauwkeurig in het doel (2-0).

De FC zoekt in het resterende deel van de eerste helft daarna nadrukkelijk naar een derde treffer. Meerdere kansen volgen, waaronder een schot op drie meter afstand dat met moeite door de MVV-doelman wordt gestopt. De bezoekers uit Limburg komen nauwelijks op de helft van de FC en de keren dat de Limburgers over de middellijn weten te komen, ruimt de Groningse verdediging het gevaar snel op. Geen enkel schot belandt verder in het net en de groen-witten gaan met een comfortabele 2-0 voorsprong de kleedkamer in.

Tweede helft

In de tweede helft schieten de Groningers prima uit de startblokken. Luciano Valente krijgt een iets te korte pass, maar weet het balbezit op links te behouden en werkt zich knap langs de verdedigers. Aan de rand van de zestienmeter ziet Valente vervolgens Postema, die zich centraal heeft gepositioneerd. De bal van Valente naar Postema kan de laatste MVV-verdediger net niet bereiken. Postema schiet hard via de rechterpaal raak en maakt zijn tweede van de avond: 3-0. FC Groningen blijft hierna het overwicht behouden, maar behalve een ambitieus schot van Rui Mendes komen ze niet echt meer tot grote kansen.

De wedstrijd eindigt met 3-0, waarmee FC Groningen de drie punten in het Noorden houdt. Vanwege de uitslagen op de andere velden hebben de Groningers de periodetitel nog niet in handen. Maandagavond speelt de FC uit tegen Jong PSV.