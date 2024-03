FC Groningen doet uitstekende zaken in promotiestrijd, hattrick Postema

Foto FC Groningen. FC Groningen - De Graafschap. De doelpuntenmakers. Postema klimt op Valente.

FC Groningen heeft vrijdagavond in de Euroborg met 4-2 gewonnen van De Graafschap, een concurrent voor rechtstreekse promotie. FC Groningen klom naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.



Voorafgaand aan de wedstrijd werden er bronzen schilden uitgedeeld aan Dick Lukkien en Hidde Jurjus als respectievelijk beste trainer en beste keeper van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Stormachtig

FC Groningen had een stormachtige start. Thom van Bergen stuitte nog op De Graafschap doelman Thijs Jansen. Na 6 minuten was het wel raak. Op aangeven van Luciano Valente schoot Romano Postema binnen: 1-0.

Postema kreeg daarna nog een grote kans die door Jansen werd gestuit. De tweede van Postema kwam er alsnog. Na een mooie pass van Marvin Peersman drukte Postema na 16 minuten af: 2-0.

Kopballen

De eerste grote kans van De Graafschap ging er meteen in. Na 23 minuten kopte Ralf Seuntjens een afgemeten voorzet achter Jurjus: 2-1. De club uit Doetinchem werd gevaarlijker en in de 33ste minuut kopte Seuntjens na een corner de 2-2 binnen.

Johan Hove was dichtbij een hernieuwde voorsprong voor FC Groningen, maar Hove schoof de bal net naast, zodat de ruststand 2-2 bleef.

Tweede helft

Na de pauze begon Groningen goed. Na 56 minuten schudde Valente enkele De Graafschap spelers van zich af en schoot de bal in de verre hoek: 3-2. Peersman kopte even later na een corner recht op doelman Jansen. In de slotfase voorkwam Jurjus dat De Graafschap via Donny Warmerdam opnieuw langszij kwam.

Hattrick

Diep in blessuretijd maakte FC Groningen het definitief af. De bal kwam na een slechte vrije trap van Jansen via Jorg Schreuders en Van Bergen uiteindelijk bij Postema. Die maakte via de De Graafschap doelman zijn derde van de avond: 4-2.

Goede avond

De avond werd extra mooi voor FC Groningen, omdat concurrent ADO Den Haag met 3-1 van Telstar verloor en ook FC Dordrecht punten verspeelde tegen Eindhoven (0-0). FC Groningen staat tweede met 57 punten uit 30 wedstrijden, maar Roda JC kan die positie terug pakken als het zondag in Maastricht van MVV weet te winnen. De eerste twee clubs promoveren direct. Willem II is de koploper met 63 punten.