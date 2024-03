Extra motivatie selectie FC Groningen niet nodig: “Die gasten geven alles wat ze hebben!”

Foto Andor Heij. Dick Lukkien

Nog 9 wedstrijden te spelen in de Keuken Kampioen Divisie voor FC Groningen, en dan is duidelijk of de FC direct promoveert of play-offs moet spelen om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Te beginnen vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

De Graafschap is een directe concurrent voor de felbegeerde eerste twee plekken in de KKD. Met een wedstrijd meer gespeeld staan ze twee punten achter de Groningers. Bij een overwinning deelt het keurcorps van trainer Dick Lukkien De Graafschap dan ook een vervelende tik uit. Nu de beslissende fase in de competitie aanbreekt, neemt de spanning bij supporters toe. Dick Lukkien kijkt daar toch iets anders naar: “Wij moeten elke week alles geven. Afgelopen oktober lagen we terecht op het hakblok, omdat dingen niet goed gingen. Wij moesten gewoon zo veel mogelijk punten halen,” aldus de hoofdtrainer.

Hij hoeft zijn selectie dan ook niet extra te motiveren voor de allesbeslissende laatste fase, waarin nog grote tegenstanders als ADO den Haag, Roda JC en koploper Willem II op het programma staan. “Deze ploeg is in staat om het maximale uit zichzelf te halen. Dat betekent niet dat we dan ook elke wedstrijd flitsend spelen. Maar wel dat deze gasten alles geven wat ze hebben, en dat is het belangrijkste.”

Lukkien kan tegen De Graafschap beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Wouter Prins zit weer bij de ploeg na een spierblessure, maar staat nog niet direct in de basis. Één van de belangrijkste spelers, Laros Duarte, moest het duel met Jong PSV van afgelopen maandag nog uit voorzorg aan zich voorbij laten gaan. Hij is wel weer inzetbaar tegen De Graafschap. “Het blijft monitoren, met de fysieke en medische afdeling en mijzelf, maar ik heb er vertrouwen in dat Laros (Duarte, red.) nog veel minuten voor ons kan gaan maken dit seizoen,” aldus Lukkien.

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Hove, Duarte; Schreuders, Valente; Postema, Van Bergen