Euvelgunnerbrug blijft voorlopig overdag dicht om verkeerschaos te voorkomen

Foto: Joris van Tweel

De kinderziektes in de nog geen jaar geleden gerenoveerde Euvelgunnerbrug hebben Rijkswaterstaat gemaand in te grijpen, met het oog op de aanstaande Operatie Ring-Zuid. De brug gaat overdag niet meer open, om zo de lange files door verstoorde brugopeningen tegen te gaan.

Dat laat Rijkswaterstaat woensdagavond weten aan RTV Noord.

Volgens Rijkswaterstaat blijft de Euvelgunnerbrug tot begin mei overdag dicht tot 20.00 uur. Volgende week vrijdag begint Operatie Ring-Zuid en wordt er voornamelijk aan de westkant van het Julianaplein gewerkt. Het verkeer wat daar dan niet langs kan, komt grotendeels over het oostelijke deel van de ringweg en dus de Euvelgunnerbrug. Om verkeersinfarcten te voorkomen, riskeert Rijkswaterstaat een nieuwe opening van de Euvelgunnerbrug overdag niet.

En dat er risico’s zijn, werd de afgelopen maanden wel duidelijk. De Euvelgunnerbrug werd afgelopen zomer flink verbouwd, als onderdeel van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Daarbij werd ook de bediening voor de brug vervangen en de bijbehorende software zorgt sindsdien voor problemen. Door de kinderziektes sprong de overgang over het Winschoterdiep meermaals in storing, waaronder woensdagmiddag. De brug bleef bijna een half uur open en dicht gaan, met een lange file tot gevolg. Vorige maand werd daarom nog een weekend gewerkt aan de Euvelgunnerbrug. Maar de softwareproblemen die de brug al vaker parten speelden, lijken nog steeds niet verholpen.

Pas in mei gaat Rijkswaterstaat weer aan de slag met het testen van de software in de brug, wanneer het oostelijke deel van de zuidelijke ringweg aan de beurt is bij Operatie Ring-Zuid. De stremming van de brug voor de scheepvaart overdag duurt dan ook tot begin mei.