ETT Media failliet verklaard

Het Groninger bedrijf ETT Media is deze week failliet verklaard. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

ETT Media, gevestigd aan de Bornholmstraat, maakt onder meer publicaties voor de meeste Nederlandse gemeenten, organisaties op gebied van marketing, welzijn en toerisme en allerlei evenementen. Dat gebeurt zowel via internet als huis-aan-huis bladen.

Volgens de curator is het faillissement niet veroorzaakt door gebrek aan werk, maar vooral door krapte op de arbeidsmarkt. Er was vooral een gebrek aan verkopers die het werk moesten binnenhalen. De curator, die geciteerd wordt in het Dagblad van het Noorden, schat de kansen op een doorstart van het bedrijf positief in.