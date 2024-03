Energieprobleem opgelost: Oekraïnse vluchtelingen kunnen naar Maresiusstraat

Foto: Joris van Tweel

De opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Maresiusstraat 22a kan volgende week toch open gaan. De gemeente en netbeheerder Enexis hebben een oplossing gevonden voor het energieprobleem.

De aangekondigde verhuizing van de vluchtelingen moest vorige maand worden uitgesteld omdat er problemen waren met de stroomvoorziening op de locatie. Er zou pas stroom beschikbaar zijn na uitbreiding van het elektriciteitsnet. Inmiddels is daar een oplossing voor gevonden. Uit nader onderzoek blijkt dat met enkele aanpassingen er nog exact voldoende ruimte kan worden gereserveerd.

In de periode tussen 11 en 15 maart verhuizen 120 Oekraïnse vluchtelingen groepsgewijs vanuit de locaties in de Avondsterlaan en in Ommen naar de nieuwe locatie. In de loop van dit jaar wordt dit aangevuld tot een totaal van maximaal 200 personen. Dit zijn met name moeders met kinderen, die over het algemeen al twee jaar in Groningen wonen.