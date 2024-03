Emoties bij bewoners Stadsweg Ten Boer: “Het kwam wel binnen toen de wethouder zei; ik ga naast u staan”

Foto: Binie Hoving

Een week na de actie van bewoners aan de Stadsweg in Ten Boer heerst er enige opluchting. Volgens bewoner, en woordvoerder van de straat, Binie Hoving is er in de afgelopen zeven dagen veel gebeurd en is het nu vooral afwachten.

Hoi Binie! Hoe kijken jullie terug op de afgelopen week?

“Het was een sneeuwbaleffect. Vorige week hebben we actie gevoerd waar op de dag zelf veel aandacht voor was. Daar waren we ook heel blij mee. In de aanloop hebben we verschillende media aangeschreven en iedereen is gekomen om verslag te doen. Ook de afgelopen dagen is er nog aandacht geweest voor ons verhaal. De Telegraaf publiceerde donderdag nog een uitgebreid stuk. En al die aandacht doet zijn werk.”

Het probleem waar we het over hebben heeft alles te maken met de aardbevingsproblematiek …

“Klopt. Van oudsher wordt dit deel van Ten Boer de Hamwijk 1 genoemd. Het is een op zichzelf staande wijk die in de jaren zeventig is gebouwd. Maar de aanpak van de aardbevingsproblematiek is in deze wijk niet dezelfde. In een straat achter ons vindt sloop-nieuwbouw plaats. In de Fivelstraat, even verderop, worden de huizen volledig verduurzaamd. En bij ons gebeurt er niets, wij krijgen helemaal niks. Ten Boer is een heel leuk dorp waar de cohesie traditioneel goed is. Maar deze aanpak zorgt voor verdeeldheid. En dat is voor het dorp niet goed.”

Afgelopen dinsdag vond er een bijeenkomst plaats in het pand van Steunpunt Versterken en Vernieuwen aan de A.H. Homanstraat. Hoe is dat gegaan?

“Wij waren heel erg verrast. Van tevoren was in een uitnodiging tegen ons gezegd dat er op de avond geen toezeggingen gedaan zouden worden over de te nemen maatregelen. Er stonden wat namen onder van mensen die aanwezig zouden zijn. De naam van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) stond er niet onder, maar zij was toch aanwezig. Dat was voor ons een hele verrassing. Toen dachten we, wat gaat hier gebeuren? Ze vertelde, klip en klaar, dat ze naast ons als bewoners ging staan. Ja, dat maakte ons emotioneel. Dat vonden wij heel mooi. Het is het gevoel dat je er niet langer alleen voor staat.”

Mevrouw Jongman liet woensdag aan de gemeenteraad weten dat de huizen in dit deel van Ten Boer in één keer aangepakt hadden moeten worden en dat de woningen, in lijn met de Fivelstraat, volledig verduurzaamd moeten worden. Ze vertelde dat de gemeente een deel van de oplossing is, maar dat er ook andere partijen nodig zijn om de financiering rond te krijgen …

“En dat zijn hele mooie woorden. En wij realiseren ons heel goed dat we er nog niet zijn. Er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd dat het vertrouwen echt wel een knak heeft gekregen. Bij veel bewoners overheerst ook het gevoel dat ze eerst moeten zien en dan gaan geloven. Maar het is heel fijn om onze wethouder naast ons te hebben, waarbij we weten dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. Het is nu afwachten.”

Vorige week waren bij de actie ook Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) aanwezig. Zij hebben inmiddels vragen gesteld aan het kabinet …

“Klopt. Meneer Bushoff nam gisteren contact met mij op waarbij hij aankondigde om samen met mevrouw Beckerman schriftelijke vragen in te dienen over dit onderwerp bij demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw. Deze vragen zullen binnen een aantal weken beantwoord gaan worden. Wij gaan dat afwachten, en we hopen op een mooi resultaat waarbij we hopen dat de situatie gelijk wordt getrokken.”

Je had het over een sneeuwbaleffect. Ik kan me voorstellen dat dit probleem veel groter is dan alleen de Stadsweg …

“De ongelijkheid speelt inderdaad op meer plekken. Wij hebben de afgelopen dagen reacties en vragen gekregen hoe wij dit opgepakt hebben. Het is goed dat de aanpak gelijk wordt getrokken. Het kan niet zo zijn dat in de ene straat er van alles gaat gebeuren, en een straat verderop bewoners niks krijgen. Dat zorgt voor verdeeldheid. De sociale cohesie krijgt een knauw. Dat kan niet.”