Eisse en Henk zijn 75 en 50 jaar muzikant bij Patrimonium: “Vroeger was men loyaal: als je ziek of zwak was, je ging”

Eisse Medema is 75 jaar muzikant en heeft een bronzen medaille ontvangen. Naast hem voorzitter, en dochter, Nanda Medema

Samen hebben ze 125 jaar muzikale ervaring bij harmonieorkest Patrimonium: Eisse Medema en Henk Scheper. Afgelopen week werden ze tijdens de Algemene Ledenvergadering in het zonnetje gezet. Een gesprek met voorzitter Nanda Medema.

Hoi Nanda! Hoe bijzonder is dit?

“Ik denk dat dit heel bijzonder is. Eisse is mijn vader, hij is 89 jaar, en is daarvan 75 jaar actief als muzikant. Toen hij 14 jaar oud was is hij begonnen bij Patrimonium. Henk is onze penningmeester en hij is al vijftig jaar actief als spelend muzikant bij onze vereniging. Dat is al heel lang, en zoiets zie je eigenlijk tegenwoordig niet meer.”

Ze zijn dus ontzettend trouw …

“Klopt. Van mijn vader weet ik dat hij wel in andere orkesten gespeeld heeft, maar Patrimonium is altijd de hoofdvereniging geweest. En hoe dat komt? Een groot deel van de familie is actief bij de vereniging. Zijn vader, mijn opa dus, was actief, maar ook broers en schoonzonen. Dus de verbondenheid vanuit de familie is een reden. Maar ook het loyale. Mijn vader is een echte verenigingsman. Je bent lid, en dan ga je er heen. Je zet je er voor in. Ook als je ziek, zwak of misselijk bent. In tegenstelling tot vandaag de dag waarbij mensen zich snel afmelden.”

Tegenwoordig springt men ook veel makkelijker van vereniging naar vereniging …

“Dat klopt. En dat zie ook op andere terreinen, bij het werk bijvoorbeeld. Maar bij mijn vader is er altijd een hele duidelijke verenigingsliefde geweest. Het is goed, het is prettig en het is leuk. Waarom zou je dan gaan veranderen? En wat ik zeg: de loyaliteit. Er zijn voor je vereniging.”

Henk Scheper is 50 jaar muzikant en is blij met zijn oorkonde en speldje. Foto: ingezonden

Hoe hebben jullie de beide heren in het zonnetje gezet?

“Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO. Bij deze organisatie kun je een aanvraag indienen wanneer een lid 25, 40 of 50 jaar actief is. Je krijgt dan een speldje en een oorkonde. Voor Henk hebben we dit speldje aangevraagd, maar met betrekking tot mijn vader was er een probleem, want hij heeft alle speldjes al. Hij kreeg daarom een bronzen medaille en een oorkonde uitgereikt. En voor mijn moeder was er een bloemetje, waarmee zij bedankt werd dat ze hem al zo lang afstaat aan de muziek. Daar was ze ook super blij mee.”

De uitreiking was ook een verrassing hè?

“Voor mijn vader was het zeker een verrassing, voor Henk niet, omdat hij als penningmeester alles weet. Bij ons is het traditie om de jubilarissen in het zonnetje te zetten tijdens concerten. De komende periode hebben we echter geen grote concerten in de agenda staan. En dan kun je wachten tot komende herfst, maar dat is niet verstandig. Daarom hebben we deze vergadering als aanleiding gebruikt. En daarmee was de verrassing voor mijn vader misschien nog wel groter omdat we zoiets nooit op zulke momenten doen.”

Geen grote concerten dus de komende tijd. Mensen die Henk en jouw vader de komende tijd willen feliciteren, waar kunnen zij jullie in actie zien?

“In april vindt er in Winsum (Gn) een korpsen- en korendag plaats. Dat wordt een heel mooi evenement. Op 27 april, tijdens Koningsdag, zijn we te vinden in Zuidlaren en op 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenkingsdag, spelen we bij de Martinikerk.”