Eindelijk winst voor Lycurgus in kampioensgroep

Nova Tech Lycurgus heeft zondagmiddag de uitwedstrijd in Linne gewonnen van Numidia VC Limax. Het werd 1-3 tegen de Limburgers.

In het begin leek het er nog niet op dat de Groninger volleyballers zouden gaan winnen. De thuisploeg won de eerste set vrij eenvoudig met 25-20, maar daarna werd Lycurgus sterker. In de tweede set werd het tweede setpunt gepakt: 23-25. De derde set was razendspannend, met setpunten over en weer. Uiteindelijk pakte Lycurgus het punt: 28-30. Ook de vierde set ging vervolgens naar de Groningers, met 20-25.

De overwinning was de eerste voor Lycurgus in de kampioensgroep. Eerder verloor de ploeg van coach Arjan Taaij van Active Living Orion en Draisma Dynamo.

Door de winst wisselen Lycurgus en VC Limax van plaats op de ranglijst. Lycurgus staat met 4 punten uit 3 wedstrijden op de derde plek. VC Limax is nu hekkensluiter met 3 punten uit evenveel duels.