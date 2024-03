Eerste wooncontainers Proxima voor internationale studenten op Zernike Campus geplaatst

Foto Gemeente Groningen. Start Proxima, studentenwoningen

De eerste containerwoningen voor de bouw van Proxima zijn donderdag geplaatst. Proxima is een wooncomplex voor internationale studenten op Zernike Campus.

Het is het eerste wooncomplex op Zernike Campus en wordt in de zomer van 2024 opgeleverd. Proxima krijgt 401 kamers die tijdens de piekperiode aan het einde van de zomer, dubbel bezet kunnen worden, zodat er 802 studenten gehuisvest kunnen worden. Het kamertekort onder internationale studenten is een jaarlijks terugkerend probleem. In de zomerperiode komen ze naar Nederland, maar afgestudeerde studenten hebben hun kamer dan nog niet verlaten.

In het nieuwe complex wordt veel aandacht besteed aan elkaar leren kennen en samen delen. Elk huis met zo’n 40 kamers heeft een eigen centrale entree, met een eigen identiteit door kleurgebruik. In de gezamenlijke woonkeuken kan samen gekookt en gegeten worden. De vier gebouwen vormen een kleinschalig studentengebied, met daartussen een groene kern als ontmoetingsplaats.

Wethouder wonen Rik van Niejenhuis was aanwezig bij de start van de bouw: “Studenten zijn welkom in Groningen en goede huisvesting hoort bij een studentenstad als Groningen. We kijken uit naar de komst van Proxima, het eerste wooncomplex voor studenten op Zernike campus. We creëren een fijne plek waar studenten prettig kunnen wonen ook tijdens de piekperiode. Ik ben dan ook erg verheugd met de komst van Proxima”.