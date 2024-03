Eerste kievitsei provincie gevonden bij De Held

Het eerste kievitsei in de provincie is gevonden. Vrijdag rond het avonduur trof Dyck van der Bij het ei aan bij De Held in de gemeente Groningen.

Het ei is gecontroleerd en goedgekeurd door Landschapsbeheer Groningen. Het nest werd aangetroffen op een oud grasland perceel, in een plas-dras weidevogelgebied. Het land maakt deel uit van een gebied waarin de afgelopen jaren geïnvesteerd is om het leefgebied van weidevogels te verbeteren. Door plasdras, maar ook door een hoger waterpeil en natuurvriendelijke oevers in dit gebied is een landschap gecreëerd dat aantrekkelijk is voor weidevogels.

Ondanks dat de afgelopen jaren in de omgeving woonwijken zijn gerealiseerd komen er nog altijd veel weidevogels voor. “Tegen de algemene trend in, zijn de aantallen weidevogels in De Held groeiend”, laat Landschapsbeheer Groningen weten. Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Vroeger werden de eieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang van de populatie. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer geraapt worden en is de vondst vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels. Van der Bij zet zich al veertig jaar in voor het behoud van weidevogels. Dit doet hij onder andere door, samen met boeren, de weilanden in te gaan om weidevogelnesten te zoeken en te markeren, zodat boeren om de nesten heen kunnen maaien.

Landelijk werd het eerste kievitsei gevonden op 2 maart in het Gelderse Beuningen.