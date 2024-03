Eerste editie Rutger Smith Throwing Games in Groningse Stadspark

Rutger Smith, Osaka, 2007. REUTERS/Kai Pfaffenbach (JAPAN)

Groningen Atletiek organiseert op zaterdag 1 juni voor het eerst de Rutger Smith Throwing Games. Smith is een van de weinige atleten die zowel bij het kogelstoten als het discuswerpen een wereldtopper werd.

Smith, nu 42 jaar oud, won op beide nummers diverse medailles bij de Europese en Wereldkampioenschappen. Ook werd hij 28 maal Nederlands kampioen en deed hij mee aan drie Olympische Spelen. Momenteel is hij topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekbond. Groningen Atletiek, en daarvoor ARGO77, heeft in de loop der jaren veel toppers op de diverse werpnummers voortgebracht, maar Smith was de grootste.

De organisatie nodigt de beste kogelslingeraars, discuswerpers en kogelstoters vanaf 16 jaar uit om mee te doen aan de wedstrijden van 1 juni op het Atletiekcentrum in het Stadspark. Bij het discuswerpen en kogelslingeren is er plek voor maximaal 24 deelnemers, verdeeld over twee groepen per onderdeel. Bij het kogelstoten is er plek voor maximaal 32 deelnemers.

Er is een Rutger Smith Bokaal voor de beste prestatie van de dag en een Rutger Smith “Talent” Bokaal voor de beste prestatie bij de junioren. Aan beide bokalen is een geldprijs verbonden. Smith zal hoogstwaarschijnlijk zelf ook aanwezig zijn, om de prijsuitreiking te verzorgen.