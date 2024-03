Donderdag uiterst zacht met af en toe zon, daarna wisselvalliger

Foto: Joris van Tweel

Het weer voor de komende dagen lijkt, zowel qua temperatuur als neerslag, nogal wat heen en weer te willen. De zon, wolkenvelden, buien en schommelingen in de temperatuur komen allemaal voorbij tot en met het weekend. Donderdag wordt in ieder geval een uiterst zachte dag.

Volgens weerman Johan Kamphuis lijkt het donderdag eerder mei dan maart: “Het is erg zacht met 16 graden als maximumtemperatuur. Het blijft droog en naast wolkenvelden schijnt ook af en toe de zon. De zuidwestenwind is matig. Er volgt een zachte nacht met een laagste temperatuur rond 11 graden.”

Ook vrijdag lijkt de temperatuur vrij hoog te blijven, maar droog blijft het volgens Kamphuis niet: “Vrijdag is er zo nu en dan zon, maar vallen er ook een paar buien met kans op een slag onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.

De dagen erna daalt de temperatuur flink en blijft het wisselvallig, besluit de weerman: “Zaterdag is het overwegend droog met een kleine kans op een buitje. Er zijn flinke opklaringen afgewisseld door stapelwolken en het is met 10 graden beduidend minder zacht bij een matige noordwestenwind. Zondag begint droog maar in de middag gaat het regenen, bij maxima rond de 9 graden. Maandag tot en met woensdag wordt het weer zachter, met maximumtemperaturen rond 13 graden. Vaak is het droog maar de kans op een bui blijft.”