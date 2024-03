Donar speelt twee dagen later tegen Luik in competitie tegen Belgen

Foto: donar.nl

De uitwedstrijd van Donar tegen RSW Liège Basket in de Elite Gold-competitie is twee dagen vooruitgeschoven.

De wedstrijd zou plaatsvinden op vrijdag 12 april in Luik, maar is verplaatst naar zondag 14 april. Dit in verband met de halve finalewedstrijd die Luik moet spelen in de Europese competitie, European Nordic Basketball League.

Donar speelt zaterdagavond eerst nog thuis tegen Spirou Charleroi in de Elite Gold-competitie van de BNTX-league. Op maandag 1 april wordt er opnieuw thuis gespeeld tegen Filou Oostende en op vrijdag 5 april gaat Donar op bezoek in het Belgische Hasselt bij Hubo Limburg United.

Donar staat nu op de negende plaats in de Elite Gold met 18 punten uit 2 wedstrijden.