Donald Duck-tekenaar Wilma van den Bosch ontvangt Stripschapprijs 2024

In Forum Groningen heeft Donald Duck-tekenaar Wilma van den Bosch zaterdag de Stripschapprijs 2024 uitgereikt gekregen. De prijs geldt als de belangrijkste prijs in de Nederlandse stripwereld.

“De naam Wilma van den Bosch is niet een naam die algemeen bekend is, maar toch kent iedereen haar werk”, meldt de jury. “Zij tekende meer dan duizend pagina’s voor Donald Duck en diverse spin-offs van het ‘vrolijke weekblad’. Het Stripschap vindt het hoog tijd om deze magnifieke tekenaar uit de anonimiteit te halen en haar de Stripschapprijs 2024 toe te kennen.”

Wilma van den Bosch

Van den Bosch werd geboren in 1956 en begon haar carrière bij de Donald Duck in 1984. In eerste instantie richtte zij zich op bijpersonages als Tokkie Tor, Kleine Hiawatha en Dombo. Vanaf 1986 ging ze haar eigen verhalen illustreren. In de afgelopen veertig jaar verzorgde ze illustraties voor omslagen en redactionele pagina’s in het weekblad Donald Duck, spelletjes, puzzels, grappige artikelen. De jury: “Er is geen Disneyfiguur die niet op haar tekentafel heeft gelegen.”

Andere prijzen

De prijs werd uitgereikt voor Stripmaker des Vaderlands Jan Vriends. De Stripschapprijs werd in 1974 voor het eerst uitgereikt. Eerder kregen Jan Kruis, Martin Lodewijk, Mark Retera en Barbara Stok de prijs toegekend. Tijdens de uitreiking werden ook andere prijzen uitgereikt. Zo werd ‘De adem van de duivel’ van Ken Broeders uit België uitgeroepen tot album van het jaar 2023 en kreeg stripcollectief De Inktpot de P. Hans Frankfurtherprijs. Het Suske en Wiske-album De Drakenprinter ontving de Storyworld Publieksprijs.