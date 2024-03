“Dinsdag veel bewolking, komend weekend buien met winters karakter”

Foto: Michel Eising

De temperatuur loopt de komende dagen op waarbij het woensdag mogelijk 15 graden kan worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het komend weekend kouder, waarbij er ook buien met een winters karakter kunnen gaan vallen.

“Dinsdag is er veel bewolking maar klaart het ook zo nu en dan op”, vertelt Kamphuis. “Lokaal valt er een buitje, vooral in de middag is die kans aanwezig. Het wordt 15 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Woensdag blijft het droog en is het rustig weer. Er zijn wolkenvelden, maar de zon breekt ook af en toe door. Met 15 graden zijn de temperaturen opnieuw lenteachtig.”

“Donderdag is het met 10 tot 12 graden minder zacht. Er zijn wolkenvelden maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vrijdag neemt de kans op regen toe. Aan de temperatuur verandert weinig. Tijdens het weekend is er zo nu en dan zon maar vallen er ook een paar buien mogelijk met een winters karakter. Het wordt kouder met overdag amper 10 graden. Door de stevige westelijke wind voelt het nog wat kouder aan.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.