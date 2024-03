“Dinsdag eerst kans op mist en later lichte regen, aan het eind van de week meer zon”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grijs en ook is regen niet uitgesloten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt aan het eind van de week de zon weer tevoorschijn.

“Dinsdag is er eerst de kans op een mistbank of nevel”, vertelt Kamphuis. “Verder is het bewolkt en zijn er perioden met lichte regen. Het wordt 9 graden bij een zwakke oostenwind, kracht 2. In de nacht van dinsdag op woensdag minimumtemperaturen rond de 5 graden.

Op woensdag blijft het droog. Er is veel bewolking, maar af en toe breekt de zon even door. De maximumtemperatuur ligt rond 9 graden. Op donderdag blijft het eveneens droog. Er zijn wolkenvelden en er komt nog wat meer ruimte voor een paar opklaringen bij 8 graden als maximumtemperatuur. In de nacht van donderdag op vrijdag kans op grondvorst.

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en steekt er een matige oostenwind op, windkracht 3 tot 4. Het wordt 9 graden en het blijft droog. Zaterdag zijn de veranderingen klein. Het wordt 10 graden en er is flink wat zon. Zondag steekt er een vrij krachtige oostenwind op waardoor het wat frisser aan zal voelen dan de 9 of 10 graden op de thermometers. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Na het weekend lijkt het eerder wat kouder dan zachter te worden.”

