Dinsdag droog, de dagen erna oplopende temperaturen tot 16 graden

Foto: Joris van Tweel

Dinsdag is het bewolkt en overwegend droog. Het wordt 10 of 11 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, kracht 2 of 3.

“Woensdag stroomt een stuk zachtere lucht ons gebied binnen. Het wordt 13 graden, maar dat gaat gepaard met veel bewolking,” aldus weerman Johan Kamphuis. “Het is overwegend droog, maar een spatje regen valt niet helemaal uit te sluiten. Er staat een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4.

Donderdag is er meer ruimte voor de zon en wordt het maar liefst 15 of 16 graden. Het blijft droog en het voelt aan als een echte lentedag.”

De weerman kijkt nog een paar dagen verder vooruit: “Vrijdag passeert, op de grens van koelere en zachtere lucht, een zwakke storing met wolken en wat regen. Toch wordt het nog altijd 14 of 15 graden.

Zaterdag komen we onder invloed van een ruggetje van hoge druk. Het is dan waarschijnlijk droog met ook wat zon, maar de temperatuur doet een stapje terug naar 11 graden. Zondag passeert een warmtefront met zachtere lucht – het wordt 13 graden – maar ook met een toenemende kans op regen.”