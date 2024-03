Dinsdag bewolkt met af en toe wat zon, met Pasen zachte temperaturen

Foto: Martini Ziekenhuis

Laten we de winter nu eindelijk achter ons? Deze week doet de zon in ieder geval flink haar best. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen de temperaturen oplopen tot boven de 15 graden.

Dinsdag trekken er wolkenvelden over, maar de zon schijnt de daar geregeld doorheen. Het blijft droog en het wordt 14 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 of 3.

Woensdag zijn er ook weer wolken aan de lucht en kan het nu en dan even opklaren. In de middag valt een bui. Met 12 tot 14 graden houdt het zachte weer aan. Verder is het rustig bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 of 3.

Donderdag is het met 11 graden minder zacht. Verder vallen er een paar buien en waait er een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Goede Vrijdag is het wisselend bewolkt bij een graad of 12. Er staat niet al te veel wind en er valt een bui of wat lichte regen.

Zaterdag wordt er met een matige zuidwestenwind zeer zachte lucht aangevoerd. Het kwik loopt op naar een graad of 17 of 18. Daarbij zijn er zonnige perioden en later op de dag kans op een verspreide bui.

Ook de Paasdagen lijken zacht te verlopen met temperaturen rond of iets boven de 15 graden. Helemaal stabiel wordt het niet.