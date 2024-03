Diefstal elektrische fietsen is groeiend probleem: “Bescherm je e-bike met een stevig slot”

De stelen van elektrische fietsen is een groeiend probleem. Afgelopen jaar kreeg 6,5 procent van de Nederlanders te maken met fietsendiefstal. Ook in Groningen stijgt het aantal aangiftes. Teamchef Gerard de Jonge van de Groningse politie adviseert eigenaren om voorzorgsmaatregelen te treffen.

“Je kunt actie ondernemen om diefstal te voorkomen”, meldt De Jonge. “Je kunt je e-bike bijvoorbeeld beschermen met een stevig slot. Wanneer je je fiets op straat, in een stalling, of thuis in het schuurtje parkeert, helpt het ook als je je rijwiel goed vastmaakt aan een vast object. Ook helpt het om je fiets te registreren, en je kunt als extra beveiligingsmaatregel overwegen om een traceersysteem te installeren.”

De gemiddelde fietswaarde is met de komst van de e-bike flink gestegen, waardoor de markt voor dieven interessanter is geworden. Ondanks de hoge aanschafwaarde ziet de stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal, SAFE, dat eigenaren er vaak gemakzuchtig mee omgaan. SAFE adviseert om meerdere sloten aan te brengen, waarbij het slim is om één van de sloten tussen een spaak en een ventiel vast te maken, zodat dieven er moeilijker bij kunnen met hun slijp- of knipapparatuur. SAFE adviseert ook om je fiets te verzekeren. Echter zul je dan wel diverse maatregelen moeten nemen, waaronder extra sloten, omdat anders de verzekeraar niet uitkeert.