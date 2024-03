Dertig bomen geplant op terrein Biotoop Haren

Foto: Biotoop Haren

Op het terrein van de Biotoop in Haren wordt deze dagen gewerkt aan het planten van dertig bomen. Vrijdag gingen de eerste bomen de grond in.

Met een graafmachine werd er een gat gemaakt, waarna de boom geplant werd. Het terrein rond de Biotoop kenmerkt zich door een gelaagde beplanting. Er staan verschillende soorten hoge overstaande bomen met daaronder struweel, zoals de hazelaar, sleedoorn, meidoorn en krent. Daaronder is er een lagere struiklaag te vinden in de vorm van uitheemse gewassen.

“Het hoeft niet standaard of strak te zijn”

Het planten van de nieuwe bomen past in het doel om de gebruiks- en natuurfuncties van de Biotoop te behouden en verder te versterken. Zo kan de vegetatie zich op het terrein vrij ontwikkelen. “Het gaat om besloten terrein, waardoor het niet standaard of strak hoeft te zijn, en is er vrije ruimte voor mens en natuur”, laat de Biotoop weten. En met de vegetatie gaat het goed: zo zijn er bij een laatste telling vijfhonderd nachtvlinders aangetroffen, en is het terrein tegenwoordig ook de thuis van de eekhoorn, egel, bosuil en verschillende vogelsoorten.

Biotoop

De Biotoop was tot 2010 in gebruik als het biologisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het complex werd in de jaren vijftig gebouwd. In 2010 verhuisde het centrum naar de Zernike Campus en werd het gebouw verhuurd aan CareX. Tegenwoordig is het een woongemeenschap, waar ongeveer honderd mensen wonen, en een creatieve broedplaats, waar tweehonderd mensen werken.