De Spijker als alternatief voor het Geheugenpaviljoen?

Waarom niet de Spijker laten staan in plaats van het realiseren van ‘het Geheugenpaviljoen’? In een petitie tegen het Geheugenpaviljoen, die 1700 keer ondertekend is, pleiten sommige ondertekenaars voor het behoud van de Spijker, een vierkante kolom onder de oude zuidelijke ringweg.

Kunstenaar en bewoner Frank Sciarone uit de Oosterpoort ontdekte de Spijker, zoals de kolom is gaan heten, in mei 2015. Hij wandelde met zijn hond in de buurt van de ringweg.

“Ik liep een uur of elf ’s avonds hier in de Verlengde Nieuwstraat. Toen viel me op dat die kolom exact in het midden staat van die Verlengde Nieuwstraat. Ik maakte er direct een foto van”, vertelt Sciarone.

Zijn enthousiasme deelde hij met de buren. Die kunnen er sindsdien niet meer omheen. Sciarone: “Hier wonen mensen en die rijden elke keer deze kant van de straat uit. En verdomd, ze rijden steeds op de Spijker af!”

De Spijker moest blijven staan, dat wist Sciarone zeker. Omdat de sloop van de zuidelijke ringweg al bekend was, ging hij de afgelopen jaren bij verschillende partijen langs om te pleiten voor het behoud van de Spijker, zoals Kunstpunt, Monumentenzorg en de gemeente.

Dat was tevergeefs: de gemeente ging niet met Sciarone in gesprek, omdat de plannen voor het Geheugenpaviljoen er al waren, zo gehard als beton.

Dat er een alternatief moet komen voor het Geheugenpaviljoen staat voor Sciarone vast. Met 1700 petities is de weerstand van de buurt, en andere betrokken mensen te groot. “Daar moet je wat mee, want dit is zeldzaam. Ik zit al 50 jaar in de kunstwereld met opdrachten in de openbare ruimte. Dit heb ik nog nooit gezien.”

“En ja, ik heb het nu over de Spijker, maar die staat er eigenlijk al. Het is een cadeautje voor de gemeente.”