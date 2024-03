De Held III wordt een groene gezinswijk met veel verschillende woningen

De Held III wordt een moderne gezinswijk met een groen karakter en een breed aanbod aan woningen. De gemeente verwacht dat in 2027 de eerste van in totaal 1.850 woningen worden gebouwd. Per jaar moeten daar 150 tot 200 woningen bij komen.

Dit staat in het akkoord dat de gemeente en de Groninger Projecten CV hebben ondertekend. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen. De gemeente ziet het akkoord als een belangrijke stap voor de ontwikkelingen van de nieuwe wijk.

De Held III ligt tussen Gravenburg en De Held. De wijk krijgt een herkenbare wierdenstructuur. De woonbuurten, de wierden, liggen verhoogd in het landschap. Bijna alle woningen krijgen een adres aan het groen. Het gaat om 30 procent sociale woningbouw, 20 procent betaalbare woningbouw en 50 procent vrije sector.

Het centrale gebied krijgt een voorzieningencentrum. Ook komt er een nieuw sportpark aan de noordoostzijde. Er komt een hoofdontsluitingsroute, een ov-verbinding en een fijnmazig netwerk van fiets- en voetpaden.