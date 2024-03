De Boo rijdt indrukwekkende tweede 500 meter en gaat aan kop op WK Sprint

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo uit Groningen heeft met een uitstekende tweede omloop van de 500 meter de koppositie gepakt in de stand om het WK Sprint in Inzell.

Met een tijd van 34,27 seconden won De Boo, twee tiende sneller dan Zhongyan Ning uit China en zijn directe concurrent Laurent Dubreuil uit Canada. De Boo reed in de tweede 500 meter vier tiende af van zijn tijd van donderdagavond in Inzell en benaderde het baanrecord op de Duitse ijsbaan tot vijf duizendste van een seconde.

Door de ijzersterke 500 meter van De Boo maakt de Stadjer het spannend in de strijd om de wereldtitel. De Boo staat nu op de eerste plek in het klassement, op zeven duizendste van een seconde op Dubreuil. Ook Ning doet nog mee in de strijd, met dertien duizendste achterstand op De Boo.

“Wat een verschil met maandagavond”, vertelt De Boo tegenover de NOS. “Ik ben blij. Maar het is ongelofelijk spannend. Het zit zo dicht bij elkaar en ik vind de 1000 meter misschien wel iets lastiger. Dus het wordt spannend. Maar iedereen heeft het zwaar. Dus we gaan het zien. Ik denk dat ik het meest rekening moet houden met Ning.”

Later op vrijdagavond rijdt De Boo de tweede omloop van de 1000 meter. Dan moet duidelijk worden of De Boo de hoogste trede van het podium mag gaan betreden, of dat hij genoegen moet nemen met een lager treetje. Een podiumplek voor De Boo lijkt een zekerheidje: Marek Kania staat op bijna anderhalve seconde op Stadjer op plek vier.