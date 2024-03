De 9-jarige Lorenzo brengt single uit over keuzestress

De grote wens van de jonge zanger uit het Groningse Noordhorn is in vervulling gegaan: hij heeft voor zijn tiende verjaardag een nummer uitgebracht met de naam ‘Keuzestress’. Daarover vertelt hij meer tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

De liefde voor muziek is hem met de paplepel ingegoten. ‘Er zit iemand in mijn familie die ook zanger is. Dat leek mij ook leuk en toen ben ik gaan oefenen’, vertelt Lorenzo. Naast het zingen vindt hij alles wat er bij het vak komt kijken ook ontzettend leuk zoals het applaus en gejuich. Een van zijn inspiratiebronnen is mede-Groninger Henk Wijngaard waar hij de teksten moeiteloos van mee kan zingen. Lorenzo twijfelt of hij later vrachtwagenchauffeur wil worden of zanger. Op de vraag waarom hij vrachtwagenchauffeur wil worden, zegt hij het volgende: ‘Omdat mijn opa, oom, papa, broer en neef ook vrachtwagenchauffeurs zijn.’

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.