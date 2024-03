Dansen tegen blaaskanker in Lewenborg: “Geld inzamelen voor KWF”

Twee jaar geleden ondernam Robert Daling uit Stad al een poging om door middel van een dansmarathon geld in te zamelen voor KWF om daarmee onderzoek te kunnen doen naar blaaskanker. Toen gooide de planning roet in het eten. Nu wordt er een nieuwe poging ondernomen: op 1 juni gaat er gedanst worden tegen blaaskanker.

“De bedoeling is om er een onvergetelijke dag van te gaan maken”, vertelt Daling. “Vanaf ’s ochtends 10.00 uur tot 17.00 uur kan er gedanst worden. Dit gaat plaatsvinden in Wijkcentrum ’t Dok in Lewenborg. Het geld dat we op deze dag bij elkaar dansen komt rechtstreeks ten goede aan het KWF.” Deelnemers gaan gesponsord dansen. De bedoeling is dat dansers in hun eigen omgeving gaan vragen of ze zich willen laten sponsoren. “Ook als je niet komt dansen kun je dit evenement ondersteunen door bijvoorbeeld een financiële bijdrage te geven.”

Laat gediagnosticeerd

Voor Daling is het een belangrijk onderwerp. Vier jaar geleden verloor hij zijn vrouw aan de gevolgen van de ziekte. “Op 1 november 2019 werd de diagnose bij haar gesteld, en op 26 februari, vier maanden later, kwam ze te overlijden. Het probleem met blaaskanker is dat het vaak heel laat gediagnosticeerd wordt. En bij kanker is het nu eenmaal zo dat hoe sneller het wordt opgemerkt, hoe groter de overlevingskansen zijn. Kijk je naar de cijfers van 2020 dan zul je zien dat 3.000 mensen de diagnose blaaskanker kregen. Van hen kwamen er iets meer dan 1.300 te overlijden.”

Meer aandacht voor de ziekte

Dat er geld ingezameld wordt met dansen is ook niet meer dan logisch: “Mijn vrouw en ik leerden elkaar kennen in 2007 op de dansvloer bij het rolstoeldansen. Rolstoeldansen is altijd een rode draad in ons leven geweest. Samen dansen deden we niet, maar we deelden wel de liefde voor deze sport.” Daling hoopt dat met de aandacht mensen zich aan gaan melden voor de actie, maar ook dat er meer aandacht komt voor de ziekte: “Mijn vrouw had Spina Bifida en daardoor geen gevoel in haar onderlichaam. Toen zij voor de eerste keer met klachten bij de huisarts kwam, werd dit behandeld als een blaasontsteking en is zij niet verder onderzocht. Helaas gebeurt dit veel vaker bij mensen met deze handicap, waardoor de diagnose blaaskanker vaak in een te laat stadium wordt gesteld. Op een moment dat het eigenlijk al fataal is.”

Voor meer informatie kun je terecht op deze website. Op de pagina is het ook mogelijk om je aan te melden.