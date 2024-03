‘Dan zeg ik dat hij lief is en zeg ik dankjewel voor dingen, niets is vanzelfsprekend’

Geven Groningers elkaar wel voldoende complimentjes? Het is vrijdag nationale complimentendag. Het is leuk om een compliment te krijgen of te geven. Het verbetert je humeur en het kan je dag goed maken.

“Als je toenadering zoekt of complimentjes geeft, is dat een goed begin van de dag”, aldus een bezoeker van winkelcentrum Paddepoel.

“Dan zeg ik dat hij lief is zeg ik dankjewel voor dingen, niets is vanzelfsprekend”, zegt een vrouw over haar partner.

Sommige mensen hebben er wat moeite mee: “Ik weet nooit zo goed te reageren op complimenten. Dan zeg ik maar dankjewel”.