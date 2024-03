CDA en PvdA: ontlast Ten Post met een rondweg

Gemeenteraadsfracties van het CDA en de PvdA en bewoners van Ten Post pleiten voor een rondweg. Het dorp heeft al jaren te kampen met drukte en verkeersonveiligheid door de provinciale weg N865 (Rijksweg – B. Kuiperweg) die het dorp doorkruist. De fracties roepen het college daarom op tot actie.

Uit een verkeersonderzoek blijkt dat de snelheid van voertuigen te hoog is, waardoor er onveilige situaties onstaan. Dit gebeurt vooral bij binnenkomst van het dorp aan de B. Kuiperlaan. In het dorp splitst de N865 zich op in twee richtingen: stad Groningen via de N360 en Delfzijl via de Rijksweg richting het noorden.

Bewoners uiten hun zorgen, omdat het dorp een nieuw multifunctioneel gebouw krijgt, dat nog voor de splitsing aan de B. Kuiperweg ligt. In dit nieuwe ‘Huis van Ten Post’ komt ook een school. Voor bewoners is een rondweg de beste oplossing om het verkeer zoveel mogelijk om het dorp heen te leiden.

Ten Post ondergaat momenteel een grootschalige versterkingsoperatie. Volgens de fracties van het CDA en de PvdA hebben bewoners daarom al genoeg zorgen door lange wachttijden voor versterkingsadviezen. Het gevoel van een minder leefbaar en veilig dorp wordt volgens hen alleen maar verder versterkt door de te drukke en onveilige provinciale weg.

CDA-raadslid Etkin Armut: “De aanleg van een omleiding biedt niet alleen verlichting voor de verkeersdruk, maar is ook een essentiële stap in het herstel van de leefbaarheid van het dorp dat zo zwaar is getroffen door de aardbevingsproblematiek.”

PvdA-raadslid Rita Pestman voegt toe: “Het is van groot belang dat er concrete stappen worden ondernomen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Ten Post te verbeteren. De aanleg van een bypass kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de verkeershinder en het creëren van een veiligere omgeving voor de inwoners.”