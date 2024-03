Buurtbewoners leggen geveltuintjes aan in Moesstraat

Foto: Duurzaam Groningen

Afgelopen zaterdag staken vrijwilligers de handen uit de mouwen in de Moesstraat. Daar hebben bewoners tien geveltuinen aangelegd om de buurt groener te maken.

De Moesstraat is wat geveltuintjes rijker. Afgelopen weekend hielpen verschillende bewoners bij de aanleg van zo’n tuin aan het pand van Humanitas in de Moesstraat en bij verschillende woningen van Lefier. De perkjes zijn voorzien van verschillende planten.

De actie is een initiatief van de Groenste Buurt Noorderplantsoen. Zij hebben verschillende wijkklimaatambassadeurs. Dat zijn bewoners die zich vrijwillig inzetten voor het vergroenen van hun eigen buurt en die aanpassen aan de klimaatverandering.

“Het samen aan de slag gaan om de straat te vergroenen geeft positieve energie en sociale binding”, vertelt Thomas Wielema van de Groenste Buurt. “Een groene straat is niet alleen mooier en plezieriger om in te wonen, meer groen is ook goed voor insecten en vogels en vermindert ook effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress.”

Petitie

Vergroening van de Moesstraat is al sinds begin van vorig jaar een terugkerend onderwerp in de Groningse politie. In april 2023 probeerde een oudere bewoonster de straat te vergroenen door een aantal stoeptegels uit de straat te wippen om er groen in te planten. Naar eigen zeggen probeerde ze al veertig jaar lang haar straat te vergroenen. Voor haar actie dreigde ze een boete te krijgen.

Verschillende fractie lieten vervolgens weten dat de gemeente haast moest maken met vergroeningsmaatregelen in de straat. Bomen kwamen er niet, maar het idee van de geveltuintjes, waar tevens een petitie voor werd gestart, is afgelopen weekend eindelijk in de praktijk gebracht.