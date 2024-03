Burgemeestersportretten Stadhuis worden wellicht voorzien van extra informatie vanwege rol slavernijverleden

Foto: Chris Bakker

Het college noemt het belangrijk dat het Groningse slavernijverleden zichtbaar gemaakt gaat worden. Een onderdeel kan zijn dat er informatie wordt toegevoegd bij de portretten van burgemeesters die in het Stadhuis hangen. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) laten weten.

Het gaat om een voorstel van D66 en de Partij voor de Dieren. Janette Bosma van laatstgenoemde partij: “Vorige week woensdag vond de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar de rol van Groningen, en in het bijzonder die van het Groningse Stadsbestuur, in het slavernijverleden via de WIC en VOC in overzeese gebieden plaats. Uit het onderzoek blijkt dat Groningse bestuurders een belangrijke rol hebben gespeeld in de handel in, en de exploitatie op plantages, van tot slaaf gemaakte mensen. Dit gebeurde onder andere via een eigen Kamer ‘Stad en Lande’ binnen de West-Indische Compagnie, en daarnaast blijkt dat Groningse bestuurders ook grote belangen hadden in de VOC.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Kunnen burgemeestersportretten extra informatie krijgen?”

Bosma: “De Groningse betrokkenheid bij het slavernijverleden is bij veel mensen onbekend. Dit vinden wij problematisch vanwege de huidige doorwerking van het slavernijverleden in onze samenleving. De bewustwording zou moeten worden vergroot. Hoe denkt het college dit te gaan doen? Daarnaast vragen wij ons af of portretten van burgemeesters, die tijdens die periode actief waren, ook voorzien kunnen worden van extra informatie.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Samen met de nazaten op gaan pakken”

Wethouder Molema is helder: “Door dit onderzoek zijn we veel meer te weten gekomen, en is duidelijk geworden dat er veel meer verhalen en perspectieven zijn. Vorige week hebben we laten weten dat er in Groningen twee monumenten voor het slavernijverleden gaan komen. Het proces om deze monumenten op te gaan zetten willen we heel nadrukkelijk met de nazaten op gaan pakken. In de gesprekken met de nazaten komt ook heel duidelijk naar voren dat men het belangrijk vindt dat er aandacht komt voor educatie, voorlichting en het zichtbaar zijn van de verhalen in het heden. Een monument zonder verhaal vertelt weinig.”

“Aansluiten op de behoeften”

Over het plaatsen van extra informatie bij de burgemeestersportretten: “Ik zou een zorgvuldig proces door willen lopen. Bitterzoet Erfgoed heeft dit gedaan bij een tentoonstelling in het Museum aan de A. Maar ik kan me ook voorstellen dat de onderzoekers, die de afgelopen jaren gekeken hebben naar de rol van het gemeentebestuur, daar ook een rol in kunnen hebben. Aan Bitterzoet Erfgoed kunnen we vragen hoe zij het aangepakt hebben, en wat hun ervaringen zijn. Maar het is vooral belangrijk dat het aan gaat sluiten op de behoeften die nazaten hebben.”