Burgemeesters bakken en eten pannenkoeken in Ten Boer

Foto: Rieks Oijnhausen

De vrijdagochtend op OBS de Huifkar in Ten Boer stond in het teken van pannenkoeken. Dat lieten twee van de Groninger burgemeesters niet aan zich voorbij gaan.

Zowel burgemeester Schuiling als kinderburgemeester Jorn bakten een paar knapperige exemplaren voor de kinderen en zichzelf. Nadat het meel, eieren, de melk en het zout waren omgetoverd tot pannenkoeken, schoven de burgemeesters zelf ook aan bij de kinderen om er een paar op te peuzelen.

Ook de schoolleiding en leden van de ouderraad draaien flink wat pannenkoeken in elkaar om alle kinderen te kunnen voorzien van een knapperig en zoete laatste dag van het weekend. De school wil haar activiteiten op Nationale Pannenkoekdag uitbreiden en, net als een groot aantal andere scholen in Nederland, opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt in het zonnetje zetten met pannenkoeken.