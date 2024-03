‘Breedtesport profiteert van ombouw ‘veld 5′ op Sportpark Corpus den Hoorn’

Sportpark Corpus den Hoorn

De ombouw van ‘veld 5’ op sportpark Corpus Den Hoorn komt geheel ten goede aan de breedtesport. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van vier raadsfracties.

Het natuurgrasveld wordt omgebouwd tot kunstgrasveld. Daarmee kan er van 08.00 uur tot 22.00 uur gespeeld worden. Er ontstaat ongeveer tien uur extra capaciteit per speeldag, er van uitgaande dat FC Groningen één wedstrijd per weekend zal blijven spelen. Het is niet nodig om het binnenterrein van het honk- en/of softbalveld om te bouwen naar kunstgras.

De gemeente stelt, de afgelopen maanden veel in werking gezet te hebben om op het sportpark meer ruimte voor de breedtesport te realiseren. Sinds september vorig jaar is de stuurgroep Corpus den Hoorn actief. Die is ingesteld om sneller te kunnen schakelen omtrent de grootste uitdagingen en knelpunten op het sportpark.

De gemeente zegt al drie maanden in afwachting te zijn van de gezamenlijke reactie van de beoogde gebruikers van veld 5. dat zijn GRC, Groen Geel en FC Groningen. Daarna kan worden bepaald welke eigen bijdrage van de clubs wordt verwacht. De kosten worden naar rato gedragen door de gebruikers.