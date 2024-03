Brandweer Ten Boer zegeviert bij provinciale wedstrijden

Foto: 112groningen.nl

Brandweer Ten Boer heeft zaterdag de eerste prijs gepakt bij de jaarlijkse provinciale brandweerwedstrijden. De brandweerlieden hebben zich daarmee geplaatst voor de gewestelijke voorrondes.

De wedstrijden werden zaterdag gehouden op Industriepark West in Oude Pekela. In totaal deden negentien brandweerploegen uit de provincie mee. Tien teams kregen te maken met een scenario waarbij er een ongeluk was gebeurd in een bedrijfsloods, de overige negen teams moesten uitrukken voor een uitslaande brand op de gemeentewerf. Tijdens de inzet werden de ploegen beoordeeld door een jury.

Steiger

De Ten Boersters kregen de hoogste score bij het ‘meester maken’ van een incident in een metaaldoekweverij. In deze loods was een monteur op een steiger bezig met elektriciteitswerkzaamheden. Ondertussen reed een vrachtwagen achteruit de loods in, die daarbij de steiger over het hoofd had gezien. De steiger was daardoor omgevallen, en de monteur was onder de stellage bekneld komen te zitten. Een collega hing in zijn harnas aan een stalen constructiebalk. Voor alle deelnemende ploegen was het scenario een verrassing, zodat men zich van tevoren niet had kunnen voorbereiden.

Gewestelijke voorronde

De brandweerlieden uit Ten Boer kozen ervoor om eerst de locatie veilig te stellen door de elektriciteit uit te schakelen en de stroomkabel te verwijderen. Vervolgens ging men over tot redding van de beknelde persoon, en daarna richtte men zich op diens collega. Volgens de jury was dit de juiste aanpak. Ten Boer heeft zich daarmee geplaatst voor de gewestelijke wedstrijd die op zaterdag 25 mei plaats gaat vinden in Bellingwolde. De winnaar van die wedstrijd doet mee aan de landelijke wedstrijd. Bij de uitslaande brand werd brandweer Haren derde. Ondanks de podiumplaats hebben zij zich niet geplaatst voor de volgende ronde: in deze categorie gingen alleen de nummers één en twee door.