Bragi laat de natuur overwinnen bij concert: “De eenhoorn is geen mythe, het bestaat echt”

Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

Studentenorkest Bragi heeft dit weekend in Stadslab aan de Suikerlaan haar maartconcert gegeven. Bij dit concert werden alle onderdelen van Bragi betrokken. Jarmo Feenstra van het orkest kijkt tevreden terug.

Hoi Jarmo! Hoe is het gegaan?

“Het was super. We hebben twee concerten gegeven. Bij het eerste concert waren ongeveer tachtig bezoekers aanwezig. Bij het tweede concert was het zo druk dat we extra stoelen moesten bijplaatsen. De zaal zat met 140 mensen helemaal vol. En dat zijn aantallen waar wij heel blij van worden. Ook de reacties na afloop: mensen hebben het mooi gevonden, hebben genoten. En dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen. Dus ja, wij zijn heel blij.”

We hebben het over het maartconcert. Dat is voor jullie een bijzonder concert hè?

“Bij Bragi hebben we een orkest, een grootkoor en een a-capellakoor. Bij het maartconcert trekken we samen op, om er iets moois van te maken. Bij onze andere concerten trekken we niet samen op. En voor dit concert hebben we de lat ook behoorlijk hoog gelegd: we hebben er een theatraal programma van gemaakt. En de uitdaging zit hem dan in het muziek maken in combinatie met acteren. We zijn in januari met dit project gestart, dus er is in korte tijd heel veel werk verzet. Maar het is gelukt, en daar ben ik heel blij mee.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Bij het concert werken het grootkoor, het orkest en het a-capellakoor samen. Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

Hoe zag het programma er uit?

“Bij Bragi werken we met jaarthema’s. Dit jaar staat alles in het teken van de natuur. In het stuk werd het verhaal van de jager verteld. De jager verjaagt de dieren en maakt de bloemen bang. Op een gegeven moment valt de jager in slaap, en de dieren komen daarop weer terug. Eerst voorzichtig, maar daarna steeds dapperder. Ze pakken het wapen van de jager af. Op een gegeven moment wordt de jager wakker, die het geweer weer terug probeert te krijgen. Maar de jager heeft een slechte conditie en valt in slaap. De dieren leggen hem daarop in een doodskist. Maar daarmee is het verhaal niet klaar want op datzelfde moment komen kampeerders het natuurgebied in. Ze vertrappen de bloemen, zuipen bier en maken rotzooi. Uiteindelijk vecht de natuur terug, en wordt het de kampeerders duidelijk dat wat ze doen niet goed is. Op het eind geven de kampeerders de bloemen water.”

En de jager?

“De jager komt uiteindelijk weer terug. In eerste instantie roept iedereen ‘boeeee’, maar wanneer de jager wordt uitgehuwd en samen met een bloem verder gaat wordt het een groot feest in de natuur. En daarmee hebben we een heel mooi, actueel thema te pakken, waarbij de boodschap is dat we zuinig moeten zijn op de natuur.”

Mensen die dit artikel lezen, die zullen denken: waar gaat dit over. Maar de gebeurtenissen in dit verhaal werden door jullie van muziek voorzien …

“Klopt! Bij het wegvoeren van de jager in de doodskist speelden we bijvoorbeeld het derde deel van Mahlers Eerste symfonie. Dat is niet direct heel treurig, maar past heel goed bij wat we vertelden. Ook speelden we bijvoorbeeld Beethoven’s Coriolan Overture, Op. 62. Dat is een heel donker en krachtig stuk. Als bij onweer. Toen de jager samen verder ging met bloem speelden we de Bruidsmars van Richard Wagner, dat is een heel bekend stuk. En we sloten af met het Jägermeisterlied.”

Tekst gaat verder onder de video:

Een filmpje van het concert dat gehouden werd in Stadslab. Video: Tineke Rouw-Oosterhuis

Jägermeister. Dat is een heel feestelijk stuk …

“Klopt. En daar hadden we ook een verrassing gepland staan. Van het publiek werd namelijk gevraagd om mee te gaan doen, om mee te dansen. En dan zie je mensen toch wat verschrikt kijken. Wat gebeurt er nu? Is het afgelopen? Moet ik nu gaan dansen? En dat was eigenlijk super leuk. Het zorgde voor een heel leuk slot van de avond.”

Je hebt het verhaal verteld. Maar één onderdeel heb je niet benoemd: en dat is de eenhoorn. Een mythisch dier dat waarschijnlijk nooit bestaan heeft, maar wel op jullie poster prijkte …

“Je zou denken dat het nooit bestaan heeft hè? Maar zal ik je vertellen dat de eenhoorn wel bestaat? Eén van de leden van het grootkoor was verkleed als eenhoorn. Het was een knipoog. En bij Bragi bestaat dit dier dus.”

Dit project zit er nu op. Wat gaat het volgende worden?

“Ons volgende concert staat gepland op 28 en 29 juni. Het a-capellakoor treedt op 5 en 6 juli op. Met de voorbereidingen gaan we niet direct starten hoor. Normaal repeteert het orkest en het grootkoor op maandag, en het a-capellakoor op woensdag. Maar de komende week hebben we vrij. En daarna gaan we inderdaad beginnen met de voorbereidingen. Het orkest gaat dan de Eerste Symfonie van de componist Gustav Mahler spelen. Dat gaat heel bijzonder worden, waarbij er ook een rol weggelegd zal zijn voor het Noord-Nederland Orkest. Hoe dat precies allemaal zit, dat ga ik nog niet vertellen. Maar het gaat heel leuk worden.”

Tot slot. Hoe gaat het met Bragi?

“Met Bragi gaat het best wel goed. Het is een hele leuke groep en er is veel enthousiasme. Maar we kunnen wel wat extra mensen gebruiken. Het grootkoor zoekt bijvoorbeeld altijd zangers. Want hoe groter het koor, hoe beter het klinkt. Het a-capellakoor is op zoek naar tenorstemmen. En in het orkest zouden koperblazers en strijkers heel erg welkom zijn. Studenten die het leuk lijkt om met ons muziek te maken die zijn welkom. Ze kunnen een berichtje sturen via de website, of kunnen contact leggen via Instagram.”