Bouwstart Parkrand in Meerstad brengt laatste hand aan Groenewei stap dichterbij

Foto via Van Wijnen

De bouw van het project Parkrand in de wijk Groenewei in Meerstad is vrijdagmiddag officieel begonnen.

Wethouder Rik van Niejenhuis gaf, samen met Arnoud Gils (directeur van Wijnen Groningen) en Kiki Ongering (projectontwikkelaar Van Wijnen) het symbolische startsein voor het leggen van de laatste begane grondplaat voor de Parkrand Estate. Op deze plaat, die de vloer vormt voor de toekomstige bewoners van het prijzige appartementencomplex, staan boodschappen van toekomstige bewoners.

Dure optrekjes

De bouw van de appartementen van Parkrand Estate in de elleboog van De Vossenburglaan is eind vorig jaar al begonnen. Met het complex, waar 29 woningen in moeten komen, wordt het aantal appartementen in Meerstad in één keer verdriedubbeld. Twee daarvan worden echte ‘penthouses’ op de bovenste verdieping. Eén van deze appartementen, met twee verdiepingen en een oppervlakte van bijna driehonderd vierkante meter, staat nog te koop voor bijna 1,1 miljoen euro.

De bouw van de 18 eengezinswoningen van Parkrand BLVD start dit voorjaar. De eengezinswoningen liggen wat verhoogd in het landschap, op een gemetseld terras met uitzicht over Park Meerstad en het Woldmeer.

‘Groenewei bijna klaar’

Met de bouwstart van Parkrand zijn alle koopprojecten in Groenewei op dit moment in aanbouw of gebouwd. Zodra de nieuwe school in Groenewei is opgeleverd worden er nog sociale huurwoningen gebouwd. Daarna is de wijk klaar.

Wethouder van Rik van Niejenhuis laat weten blij te zijn met de start van Parkrand: “Hiermee is de wijk Groenewei in Meerstad bijna afgerond. Parkrand is een veelzijdig project met woningen voor iedereen: zowel appartementen als eengezinswoningen.”