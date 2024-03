Boom in brand in Coendersborg

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een boom aan de Domela Nieuwenhuislaan in de wijk Coendersborg heeft zondag aan het einde van de middag brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Op de locatie bleek er brand te zijn in een boom in een park”, vertelt Weening. “Hier kwam flink wat rook bij vrij. Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk onder controle gebracht.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan. Ook is onbekend in hoeverre de boom beschadigd is geraakt. Dit zal de komende tijd duidelijk worden.