Bloempotje nodig? De A7 bij Hoogkerk ligt er vrijdagmiddag vol mee

Foto: 112 Groningen

Wie vrijdagmiddag over de A7 richting Drachten reed, kan ze bijna niet gemist hebben. Bij Hoogkerk lag de snelweg vol met plastic bloempotjes.

Een vrachtwagen verloor de lading bij de afrit voor bussen richting het dorp. Rijkswaterstaat was er snel bij en wist één rijstrook snel vrij te maken van het strooigoed.

De dienst ziet er de lol wel van in: “Ze hebben er een behoorlijk bloempotje van gemaakt op de A7 bij Groningen. De weginspecteurs doen hun best om meerdere rijstroken open te krijgen, maar door de wind kunnen ze niet heel veel potten breken.”

Voor automobilisten is het minder grappig. Het verkeer richting Drachten stond kilometers lang vast, met ruim een half uur vertraging tot gevolg. Ook lijnbussen hebben last van de bloempotten, want de speciale busbaanafrit is gestremd.

Rijkswaterstaat liet aan het begin van vrijdagavond weten dat het opruimen van de potjes flink wat voeten in de aarde heeft: “Wie zaait zal oogsten en we plukken de vruchten van grof geschut, toch gaat het nog 3 uur duren.” De vertraging was op dat moment al teruggelopen naar een kwartier.