Bloemenjaarmarkt trekt recordaantal bezoekers: “Marktverkopers waren eerder uitverkocht”

Door de grote belangstelling was de Bloemenkoning al vrij snel uitverkocht. Foto: Rieks Oijnhausen

De veertigste editie van de Bloemenjaarmarkt is een succes geworden. Volgens de organisatie hebben nog nooit zoveel mensen de markt bezocht. Een gesprek met Yanick Vervuurt van ZieOmmeZijde.

Hoi Yanick! Het is the day after. Hoe kijken jullie terug op de dag van gisteren?

“Het was fantastisch. Onze schatting is dat de markt bezocht is door zo’n 40.000 bezoekers. Dan heb je het over een record. Daarmee hebben we meer bezoekers getrokken dan in 2019, de laatste editie voor de coronacrisis. Dat is fantastisch. We hebben met de marktmeester gesproken, en die vertelde dat hij het nog nooit zo druk had gezien. Veel marktverkopers waren ook snel uitverkocht, en dat gold ook voor de Blumenkönig die vroeger dan normaal door de voorraad heen was.”

In Groningen wordt er druk gewerkt aan de zuidelijke ringweg waardoor veel wegen afgesloten zijn. Ik kan me voorstellen dat jullie van tevoren wel even zenuwachtig zijn geweest …

“We hebben ons daar samen met de gemeente goed op voorbereid. En eigenlijk is het ook heel goed gegaan. De piek was gisteren tussen 11.30 en 12.30 uur toen we het meeste verkeer op de weg zagen. Druk was het onder andere op de Trompsingel, maar over het algemeen is het heel rustig verlopen. Vanuit Duitsland zijn er 65 bussen naar Groningen komen rijden. De passagiers werden aan de rand van de binnenstad afgezet, waarna de chauffeurs door konden rijden naar Kardinge. Daar was een actie opgezet door Marketing Groningen waar de chauffeurs getrakteerd werden op een kop koffie.”

De Bloemenjaarmarkt vindt in de binnenstad plaats. Onder andere op de Grote Markt die het afgelopen jaar stevig onder handen is genomen …

“Dat was nog wel even passen en meten. De werkzaamheden zijn nog niet volledig klaar, waardoor we even flink moesten schuiven. Maar door de kramen wat dichter op elkaar te zetten, zonder dat daarmee de veiligheid in het geding kwam, is het prima verlopen. Wel hebben we een deel van de fontein uit moeten zetten. Het bloemendepot stond naast de fontein, waarbij we merkten dat mensen dreigden uit te glijden toen ze door het water liepen. Toen dat deel werd uitgeschakeld was dat probleem verholpen.”

Hoe verklaar je het succes?

“Ik denk dat de Bloemenjaarmarkt in Groningen in de smaak valt. De weersomstandigheden zaten ook mee. En naderhand was iedereen enthousiast, de marktkooplui, maar ook de ondernemers in de binnenstad. En om een voorbeeld te geven: op de Nieuwe Markt boden we een cursus bloemschikken aan. Daar was het constant druk. Uiteindelijk hebben er 150 mensen aan meegedaan, en dat was ook het maximum. Dus ja, wij kijken heel tevreden terug.”

Volgend jaar is het tijd voor editie 41. De nieuwe zuidelijke ringweg is dan klaar …

“En Pasen valt dan ook wat later in het jaar. Dus ik verwacht dat de bomen op de Grote Markt dan ook al wat groen zijn. In combinatie met de fontein, en de Grote Markt die helemaal af is, heb je dan een hele mooie plek waar je de Bloemenjaarmarkt aan kunt bieden. Dus misschien zit er dan wel weer een bezoekersrecord in.”

Verslaggever Britt Gnodde maakte een reportage over de Bloemenjaarmarkt: