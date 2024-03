Bewoners Stadsweg Ten Boer voeren actie: “De ongelijkheid in de aanpak drijft alles op de spits”

Van links naar rechts bewoners Tim Huizinga, Binie Hoving en Esther Wolfs. Foto: eigen foto

In de ene straat in de Hamwijk 1 in Ten Boer vindt sloop-nieuwbouw plaats, in de andere straat vindt versteviging en verduurzaming plaats. De Stadsweg is de enige straat waar van dat alles niet gebeurt. Bewoners voerden zaterdagochtend actie.

“Het was een hele mooie en goede actie”, vertelt Binie Hoving, één van de bewoners. “Om 10.15 uur verzamelde iedereen zich op straat. Er was koffie, thee, koekjes en chocoladepaaseieren. Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA) waren aanwezig en huis-aan-huis hebben we aardbevingsvlaggen en spandoeken opgehangen. Vervolgens zijn we naar basisschool De Poort gelopen waar we op het schoolplein ook de vlag hebben gehesen.”

Ongelijkheid

De bewoners zijn boos omdat ze tussen wal en schip vallen. “In een straat achter ons vindt vanwege de aardbevingsproblematiek sloop-nieuwbouw plaats. De nieuwe huizen komen dichter bij die van ons te staan. Gaan we straks uitkijken op een blinde muur? Of komen daar ramen in waardoor we straks niet meer van de privacy in onze tuin kunnen genieten? Dit zorgt voor veel onrust. Daarnaast vinden in andere delen van de wijk verduurzamingsprojecten plaats. Als je onze wijk in gaat kleuren dan gebeurt er overal wel wat, behalve bij ons. Bij ons vindt men het niet nodig, terwijl wij ook schade hebben. De hele situatie zorgt voor ongelijkheid. Daar zijn we boos over.”

“Dit zorgt voor verdeeldheid”

De woningen aan de Stadsweg zijn volgens de Nationaal Coördinator Groningen veilig en hoeven niet gesloopt te worden. “Maar dat geldt ook voor de woningen aan de Fivelstraat. En toch krijgen die bewoners 100.000 euro om hun huizen te verduurzamen. Voor ons is er wel vanuit een potje 40.000 euro beschikbaar, maar dat is niet de verduurzaming die andere dorpsgenoten krijgen.” De bewoners aan de Stadsweg balen: “Ten Boer is een heel leuk dorp waar de cohesie traditioneel goed is. Maar deze aanpak zorgt voor verdeeldheid. En dat is voor het dorp absoluut niet goed.”

Tekst gaat verder onder de foto:





In de straat werden vlaggen en spandoeken opgehangen. Foto: Binie Hoving

Bijeenkomst

Het doel van de bewoners is om de situatie gelijk te trekken. “Mevrouw Beckerman en meneer Bushoff hebben zich hier afgelopen week ook sterk voor gemaakt in de Tweede Kamer. Komende dinsdag vindt er aan de Holmanstraat een bijeenkomst over dit onderwerp plaats. Van tevoren is tegen ons gezegd dat we geen uitspraken hoeven te verwachten over eventuele voorzieningen voor onze woningen. Toch heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de resultaten van deze bijeenkomt gaat rapporteren. Waar gaat hij dan over rapporteren? Dat was ook de reden dat we meneer Vijlbrief voor vandaag hadden uitgenodigd, maar hij was helaas niet aanwezig.”

“We weten niet hoe dit af gaat lopen”

Voor de bewoners is het belangrijk dat de situatie gelijk wordt getrokken. “De commissie Van Geel heeft hier ook op aangedrongen. Wat er nu in onze wijk gebeurt is niet de uitwerking van dit rapport. Hoe het af gaat lopen? Wij weten het niet. Wij gaan de ontwikkeling afwachten, en we kijken in ieder geval terug op een geslaagde en succesvolle actie.”