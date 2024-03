Bert Vos per direct weg als trainer van PKC’83

Foto Andor Heij. Trainer Bert Vos van PKC'83

Eersteklasser PKC’83 en trainer Bert Vos zijn per direct uit elkaar gegaan. Vos was aan zijn tweede jaar bezig bij PKC.

Dat is opmerkelijk, want eerder dit seizoen werd het contract met Vos nog een jaar verlengd. “Er was een verschil van inzicht in de manier van spelen”, aldus voorzitter Robert Groninger van PKC. “We staan momenteel wel op een positie dat de neuzen dezelfde richting op moeten. Het vertrek van Bert is in wederzijdse goedkeuring gegaan. Ik vind het wel heel jammer”.

Vos was er zaterdag al niet meer bij toen PKC’83 met 3-0 won van DZOH en daarmee flink afstand nam van de degradatiezone.

Dispensatie

Groninger is behalve voorzitter ook assistent-trainer van PKC’83. “Ik ga de KNVB bellen of ik dispensatie kan krijgen om het seizoen met de andere trainers af te maken, want we hebben nog maar negen wedstrijden te gaan en dan is het moeilijk om iemand anders te vinden die voor de groep kan staan”. Groninger beschikt niet over de papieren om een eersteklasser te trainen.

Vos is een bekende naam in de noordelijke trainerswereld. Hij stond onder meer aan het roer bij ACV, Oranje Nassau, CVVB, Gorecht en Winsum.