Bert Hollander volgend seizoen trainer van PKC’83

Foto Andor Heij. PKC'83- Oranje Nassau

Bert Hollander wordt volgend seizoen de trainer van PKC’83. Hij volgt Bert Vos op die enkele weken geleden is vertrokken bij de Groninger eersteklasser. Hollander zit onder meer in de Raad van Commissarissen van Cambuur Leeuwarden.

De 62-jarige Hollander komt over van eersteklasser Blauw Wit’34 uit Leeuwarden. Hollander was ook trainer van onder meer Joure, FVC, ONS Sneek en LSC 1890.

“Ik ken Bert al heel lang”, aldus Robert Groninger, bestuurslid van PKC’83. “Blauw Wit speelde dit seizoen een bekerwedstrijd tegen Be Quick. Ik ging kijken, maar hij was er toen niet. Ik heb hem daarom gebeld en in dat gesprek zei hij tussen neus en lippen door dat PKC wel een club is die bij hem past”.

Beklonken

Van een overgang was toen geen sprake, omdat Vos net verlengd had bij PKC’83. Maar enkele weken geleden gingen Vos en PKC uit elkaar, vanwege een andere visie op de speelwijze.

Het balletje ging rollen. “Ik dacht aan Bert Hollander, want dat telefoongesprek zat nog in mijn achterhoofd”, zei Groninger. “Hij was verrast dat ik belde, maar het gesprek beviel heel goed en nadat beide partijen goed hadden nagedacht hebben we het beklonken”.

Ervaring

“Hij brengt heel veel ervaring en inzicht met zich mee”, vervolgt Groninger. “Bert heeft een hele goede naam en hij heeft charisma. Hij is scout voor Cambuur Leeuwarden en is lid van de Raad van Commissarissen. Het is een goede match, we zijn beiden blij en hopen volgend jaar op een succesvol seizoen”.