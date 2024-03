Belangrijke zege Be Quick 1887 tegen Berkum

Foto Robin Hofstra. Berkum - Be Quick 1887

Be Quick 1887 won in de vierde divisie D zaterdagmiddag in Zwolle met 2-0 van subtopper Berkum.

Het was een zeer nuttige zege, want Be Quick heeft de punten hard nodig in de degradatiestrijd. Beide doelpunten vielen na de pauze. Sem Rozema gaf halverwege de tweede helft het laatste tikje na een scrimmage voor het doel van Berkum. Vlak voor tijd bepaalde Gelo Windster na een counter de 2-0 eindstand.

Be Quick blijft dertiende met 23 punten uit 22 wedstrijden, maar de Groningers hebben weer aansluiting met de veilige plekken.