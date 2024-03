Bedrijven worden geïnformeerd over Operatie Ring Zuid, autoverkeer moet drastisch omlaag

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Groningen Bereikbaar gaat vanaf deze week zo veel mogelijk bedrijven bezoeken om hen te informeren over de operatie Ring Zuid.

Vanaf eind deze maand tot en met september vinden er diverse ingrijpende werkzaamheden plaats aan de zuidelijke ringweg, waardoor het verkeer kan vastlopen. Het aantal verkeersbewegingen moet in die periode met 80 duizend per dag omlaag.

Groningen bereikbaar hoopt dat in die periode werknemers van Groninger bedrijven de auto laten staan en een andere manier van vervoer naar de stad vinden. Ook thuis werken is een optie. Deze week verschijnt een krant over de werkzaamheden.