Be Quick 1887 laat zich na rust overklassen en verliest fors van DETO

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - DETO

Na een behoorlijke eerste helft liet Be Quick 1887 zich na de pauze zaterdagmiddag in eigen huis het kaas van het brood eten door DETO. De Twentse ploeg en een directe concurrent in de degradatiestrijd won met 4-0.

Dat zag er voor de rust niet naar uit. Na vier minuten kreeg Sil Kramer de uitgelezen kans om op aangeven van Nagesh Amatsaleh te scoren, maar hij schoot recht op doelman Roberto Stopel van DETO. Stopel tikte ook nog twee kopballen van Guus Broekema over de lat. Be Quick ontsnapte toen een rare carambole via spelers van DETO en Be Quick op de kruising belandde.

Arbitrage

Be Quick beklaagde zich achteraf over de arbitrage. Voor de pauze werd de doorgebroken Sil Kramer wel of niet in het strafschopgebied gevloerd. Scheidsrechter Maurice Paarhuis legde de bal er buiten, maar hield de rode kaart voor de overtreder op zak. Direct na de pauze zou er een overtreding op Marshelon Pourier gemaakt zijn bij het eerste doelpunt van de ploeg uit Vriezenveen. Paarhuis zag er niets in en Ferdi ter Avest had na 52 minuten de hoek voor het uitkiezen: 1-0.

Spoor bijster

Be Quick was het spoor bijster en DETO had twee gouden wissels in huis. Bas Postma tilde de stand naar 3-0 door treffers in de 57e en 67e minuut. Be Quick kon er helemaal niets tegenover stellen en kon de schade ook niet beperken. Melvin Degenaar werd na 80 minuten op Stijn Barkhuis afgestuurd en die wipte de bal keurig over de Be Quick doelman heen: 4-0.

Apathisch

“In de eerste helft waren we gelijkwaardig”, vond de na dit seizoen vertrekkende trainer Paul Matthijs van Be Quick. “Zij waren wel dominant, maar wij hadden de kansen”. Na rust stortte Be Quick dus in: “We komen apathisch de kleedkamer uit, zij hebben kwaliteit en wij verdedigen slecht”, verklaarde Matthijs. “Het is een combinatie van jong en onervaren. Maar ik weet dat ze een ander niveau kunnen halen”.

Be Quick blijft door de nederlaag dertiende in de vierde divisie D, maar zag diverse concurrenten wel punten pakken: “We gaan er alles aan doen om nog zoiets als vanmiddag te voorkomen. Ik doe dit met veel plezier en ik gun de jongens ook meer dan dit resultaat”.

Be Quick 1887 – DETO 0-4. 52. 0-1 Ferdi ter Avest. 57. 0-2 Bas Postma. 67. 0-3 Bas Postma. 80. 0-4 Melvin Degenaar. Toeschouwers: 225.