Bankpasfraude in Dokkum leidt politie naar verdachten in Stad

Foto via Politie.nl

Agenten hebben vrijdag een man (24) en een vrouw (21) aangehouden in Groningen op verdenking van bankpasfraude. Het duo dupeerde eerder op de dag een oudere dame in Dokkum.

Volgens de politie van het basisteam Noordoost-Fryslân kreeg het slachtoffer vrijdagmiddag bezoek van een zogenaamde bankmedewerker. Die waarschuwde haar voor frauduleuze geldopnames van haar bankrekening. De man was ruim twee uur bij het slachtoffer in haar woning en wist de vrouw, met hulp van een compagnon, op slinkse wijze de bankpas en pincode afhandig te maken.

Het tweetal ging direct Dokkum in om geld op te nemen en te winkelen met de bankpas. Maar de politie was inmiddels op de hoogte van het incident. Het onderzoek leidde later op de vrijdag tot de aanhouding van een 21-jarige vrouw en een 24-jarige man in Groningen. Het duo, dat geen geregistreerde woon- of verblijfplaats heeft, wordt verdacht van betrokkenheid bij de oplichting.