Badmintonclub GO! opent de deuren met Familie en Vriendentoernooi: “Vereniging zit enorm in de lift”

Foto: Jeroen de Lezenne Coulander

In sporthal Europapark vond zondag het Familie- en Vriendentoernooi van badmintonclub GO! plaats. Op het evenement kwamen veel mensen af. Maar hoe belangrijk is zo’n toernooi? En hoe gaat het met de club? Een gesprek met Jeroen de Lezenne Coulander van GO!.

Hoi Jeroen! Een Familie- en Vriendentoernooi …

“Dat is een evenement dat je bij ons echt kunt beschouwen als een traditie. De afgelopen jaren hebben we het echter niet kunnen organiseren vanwege de coronacrisis. Vorig jaar was er het plan om het weer op te starten, maar er bleek toen geen plek te zijn op de kalender. Het schoot er daarom bij in. Dat het nu wel is gelukt, daar zijn we heel erg blij mee, omdat het een heel waardevol evenement is.”

Wat maakt dit evenement zo bijzonder?

“De laagdrempeligheid. Een lid van GO! kan op deze dag een niet-lid meenemen om samen badminton te spelen. Ik heb bijvoorbeeld vandaag samen met mijn dochter in een team gespeeld. Het is een mooie mogelijkheid voor bijvoorbeeld kinderen om te ontdekken of ze de sport leuk vinden. Maar het heeft ook iets unieks. Op de camping speel ik wel vaker met mijn dochter badminton, maar in een sporthal is het toch allemaal wat echter en wat imposanter. Maar naast ouder-kind-constructies zie je bijvoorbeeld dat ook vrienden of vriendinnen gevraagd zijn, of buren. Sterker nog, een lid had vandaag ook de bakker van de hoek mee kunnen nemen. Hoewel dat laatste geloof ik niet gebeurd is, haha.”

Wat is het doel van deze dag?

“Om samen een leuke en gezellige dag te hebben. Normaal ben je heel erg bezig met de wedstrijd, met de winst, om resultaat te boeken. Maar dat is vandaag allemaal niet belangrijk. Het is een hele mooie dag om kennis te maken met onze club en de sport. Voor vandaag hadden zich ongeveer dertig teams aangemeld, dus dan heb je het over zestig badmintonners. Met dat aantal zijn wij tevreden.”

Vanochtend om 10.00 uur gingen de deuren open. Hoe zag de dag er uit?

“We hadden de hal gezellig aangekleed. We hadden versieringen aangebracht waardoor het er extra feestelijk uit zag. En in de aanloop hadden we deelnemers gevraagd om hun favoriete liedje door te geven. Hier hebben we een Spotify-lijst van gemaakt, die gedurende de dag werd afgedraaid. Daardoor was er herkenbare muziek te horen. Daarnaast hadden we koffie, thee, koekjes en snoepjes klaar staan. En wat ook heel leuk was is dat ook veel andere leden even langskwamen. Niet iedereen was vandaag in staat om er de hele dag bij te zijn, maar diverse leden kwamen gedurende de dag even sfeer proeven in de hal. Daardoor werd het heel gezellig.”

Denk je ook dat de dag vandaag nieuwe leden heeft opgeleverd?

“Dat sluit ik niet uit. Het is niet zo dat ik dat gehoord heb, maar je kunt je voorstellen dat hier thuis wel verder over wordt gesproken. Als een lid vandaag samen met zijn zoon of dochter gebadmintond heeft, en er klinkt vanavond aan tafel veel enthousiasme, dan kan het zo maar zijn dat deze kinderen worden aangemeld. En dat zou een hele mooie bijkomstigheid van deze dag zijn.”

Jullie zijn in 2005 opgericht na een fusie. Hoe gaat het op dit moment met jullie?

“Het gaat heel goed. Tijdens de coronacrisis hebben we gelukkig het aantal leden kunnen behouden. De afgelopen periode zijn we flink gegroeid. We hebben nu zo’n zeventig jeugdspelers en rond de 240 leden. Bij de senioren zitten we aan de maximumcapaciteit. We kunnen de Europahal twee avonden gebruiken, maar het lukt niet om alles dan te plannen. Daarom vindt een deel van de trainingen ook in een andere sporthal plaats. Dat is jammer, want het liefste organiseer je alles op dezelfde plek. Bij de jongeren is nog wel plek.”

Het capaciteitsprobleem is voor veel verenigingen een struggle. Onlangs heeft de wethouder laten weten dat er gewerkt gaat worden om het voorzieningenniveau in Meerstad en De Held uit te breiden, waarbij er ook gedacht wordt aan sportvoorzieningen. Zou dat helpen?

“Ja, er is behoefte aan meer faciliteiten. Als Meerstad een sporthal krijgt, dan betekent dit meer ruimte en meer mogelijkheden. Verlichting in de capaciteit is nodig. Wat wij doen is ook een echte binnensport. Je kunt ons bijvoorbeeld niet buiten parkeren. Een vlaagje wind kunnen wij niet gebruiken. Maar ook met direct zonlicht kunnen wij niet uit de voeten omdat je dan de shuttle heel snel uit het oog verliest.”

Komt er volgend jaar weer een Familie- en Vriendentoernooi?

“Dat is wel onze insteek. Wij kijken in ieder geval terug op een hele gezellige en geslaagde dag.”

Meer informatie over BC GO! vind je op hun website.